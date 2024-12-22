انت الأن تتابع خبر إدارة المرور السعودية.. غرامات جديدة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال لهذه المخالفات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غرامات جديدة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال لهذه المخالفات، في إطار سعيها المستمر لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرقات، أعلنت إدارة المرور السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إدخال غرامات جديدة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال سعودي لمجموعة من المخالفات المرورية، بما في ذلك مخالفة عدم منح أولوية المرور لمركبات الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التوجه العام لرفع مستوى الوعي بقوانين المرور وتعزيز الالتزام بها، مما يساهم في حماية أمن وسلامة المواطنين.

غرامات جديدة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال لهذه المخالفات،

وأوضحت أن هذه المخالفة تعتبر سارية اعتبارا من يوم أمس، وذلك وفقا لما أعلنه الهلال الأحمر السعودي بشأن تطبيق نظام الرصد الآلي لجميع المخالفات المتعلقة بعدم إعطاء الأولوية لهذه المركبات، كما أشارت إلى قيمة الغرامة التي تتراوح بين 1000 و2000 ريال سعودي، وهو القرار المتخذ لضمان سلامة الجميع وتعزيز معايير السلامة المرورية.

عقوبات تطبق عند القيادة في بعض الحالات في السعودية

أصدر المرور السعودي بيانا يشرح العقوبات التي تفرض على السائقين في حالات معينة بالمملكة،

وذلك وفقا لما تقضي به اللائحة الجديدة للمخالفات المرورية، وهي: