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أحمد جودة - القاهرة - أسامة الإدريسي: اللاعب المغربي يطمح للعودة إلى الدوريات الأوروبية

حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع أسامة الإدريسي في الآونة الأخيرة، تداولت تقارير إعلامية أنباءً عن اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد مع اللاعب المغربي أسامة الإدريسي، جناح نادي باتشوكا المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يأتي ذلك في إطار سعي الأهلي لتعزيز صفوفه استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.. حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع أسامة الإدريسي

موقف النادي الأهلي

أفادت مصادر داخل النادي الأهلي بأن الإدارة لم تدخل في مفاوضات رسمية مع نادي باتشوكا أو مع اللاعب أسامة الإدريسي حتى الآن ومع ذلك، تم ترشيح اسم الإدريسي من قبل بعض وكلاء اللاعبين، ويُنتظر مناقشة هذا الاقتراح مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر ولجنة التخطيط بالنادي خلال الفترة المقبلة.

حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع أسامة الإدريسي.. تصريحات مدرب باتشوكا

من جانبه، أكد جييرمو ألمادا، مدرب نادي باتشوكا، أن أسامة الإدريسي لاعب قابل للتفاوض، مشيرًا إلى وجود اهتمام من عدة أندية بالتعاقد معه نظرًا للمستويات المميزة التي يقدمها وأضاف ألمادا أنه لا يعلم بوجود اهتمام محدد من النادي الأهلي، لكنه نصح الأندية الراغبة في ضم اللاعب بالإسراع في المفاوضات نظرًا للمنافسة على خدماته.

أداء الإدريسي مع باتشوكا

قدم أسامة الإدريسي أداءً لافتًا مع نادي باتشوكا، حيث لعب دورًا كبيرًا في وصول الفريق إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024، قبل الخسارة أمام ريال مدريد وشارك الإدريسي في 21 مباراة مع باتشوكا هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، مما يعكس قدراته الهجومية المميزة.

مستقبل الصفقة

على الرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن، إلا أن الأداء المتميز لأسامة الإدريسي يجعله هدفًا محتملًا للعديد من الأندية، بما في ذلك الأهلي المصري ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، قد تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع رغبة الأهلي في تعزيز صفوفه قبل المشاركة في البطولات القادمة

يُذكر أن كأس العالم للأندية 2025 ستكون بمثابة فرصة ذهبية للإدريسي لعرض مهاراته أمام جمهور عالمي، مما قد يدفع العديد من الأندية الأوروبية للسعي لضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انطلاق منافسات الانتقالات الشتوية.