انت الأن تتابع خبر وداعًا للمعاناة.. وصفات طبيعية لتنعيم القدمين وعلاج تشقق الكعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خشونة القدم والكعب من الأمور التي تزعج الكثير من الأشخاص، وذلك لأنها تسبب التشقق وتكون ذات مظهر غير لائق، كما أنها في بعض الأحيان بسبب التشقق تجعل الشخص لا يستطيع ارتداء الأحذية المفتوحة، ولذلك سنوضح لكم وضح لكم وصفات طبيعية لتنعيم القدمين وعلاج تشقق الكعب.

وصفات طبيعية لتنعيم القدمين وعلاج تشقق الكعب

أن السبب الذي يجعل القدمين غير ناعمة ووجود التشقق في الكعبين هو تعرضها بشكل دائم إلى المياه وعدم العناية بها باستمرار، أو عدم إزالة الجلد الميت، وبذلك تظهر القدم بشكل غير لائق ووجود التشققات في الكعبين وليست ناعمة، ولكن سنوضح بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك بالعناية بالقدمين وتجعلها كالحرير.

الزيوت الطبيعية لتنعيم القدمين والتخلص من تشقق الكعب

عليك عمل حمام ماء دافئ للقدمين ووضع بها بيكربونات الصودا والخل الأبيض والقليل من غسول الاستحمام وأمزج المكونات.

ثم أضف بعض قطرات أحدي الزيوت الطبيعية لترطيب الجلد مثل زيت الزيتون أو زيت السمسم أو جوز الهند.

بعد نقع القدمين أستخدم فرشاة ودلكها برفق للتخلص من الأوساخ والخلد الميت.

ثم يتم تجفيفها بمنشفة قطنية نظيفة، وضع بعض قطرات زيت الزيتون واتدي جوارب قطنية من الليل حتى الصباح.

أغسل قدميك بالماء الفاتر وجففها وستلاحظ الفرق، ستجد القدمين أصبحت ناعمة للغاية، ومع التكرار مرتين في الأسبوع ستختفي التشققات.

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