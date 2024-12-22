"صاحبتي في اليابان كشفتلي السر… وصفة هتخلصك من الشعر الزائد وتبيض الجسم كله!"

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رياض - احمد صلاح - كتير مننا بيعاني من مشكلة الشعر الزائد في الجسم والوجه وبيبحث عن طرق طبيعية وآمنة لإزالته وفي الوقت نفسه بيحاول يلاقي وصفات تساعد على تبيض الجلد والتخلص من الأماكن الغامقة اللي بتظهر في مناطق معينة من الجسم مؤخراً صاحبتي في اليابان قالتلي على وصفة يابانية طبيعية بتساعد في إزالة الشعر الزائد بشكل فعال وفي نفس الوقت بتبيض الجسم كله بسرعة الوصفة دي مش بس هتخلصك من الشعر الزائد ولكن كمان هتخلي بشرتك ناعمة ومضيئة زي الحرير.

مكونات الوصفة اليابانية

الوصفة دي تعتمد على مكونات طبيعية بسيطة متوفرة في كل بيت وتتمثل في مزيج من دقيق الأرز والسكر وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند دقيق الأرز معروف في اليابان بفوائده العظيمة للبشرة لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن بتساعد في تفتيح الجلد وتنعيمه السكر بيساعد على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت أما الزيوت بتعمل على ترطيب البشرة ومنحها نعومة وحيوية بعد الاستخدام.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير الوصفة دي قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز مع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وامزجيهم جيدًا لحد ما تحصلي على عجينة متماسكة بعد كده ضعي المزيج على المناطق التي تحتوي على الشعر الزائد واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم قومي بتدليك المنطقة بحركات دائرية لمدة 5 دقائق وبعد كده اغسلي المكان بالماء الدافئ كرري الوصفة دي مرتين في الأسبوع علشان تحصلي على أفضل نتيجة تلاحظيها.

نتائج الوصفة وأسرار جمال البشرة