انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية تبهر العلماء .. أعشاب سحرية برخص التراب تعمل علي خفض الكوليسترول وحماية القلب من الأمراض .. طلعت كنز واحنا منعرفهاش!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة صحية شائعة، وعلي الرغم من صعوبة هذه المشكلة الا انه يمكن باتباع نظام غذائي صحي التحكم فيه، وهناك أوراق عشبية تساعد في خفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي، وتعليقًا على ذلك قال الدكتور محمد صلاح، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إن هناك العديد من الأعشاب الصحية التي تساهم في خفض الكوليسترول المرتفع، والتي لا يتجاوز سعرها 10 جنيهات.

الأعشاب التي تخفض الكوليسترول

وأضاف “صلاح” في تصريح خاص أن من أبرز هذه الأعشاب الحلبة، الكزبرة، والخرشوف، بالإضافة إلى العديد من الأعشاب الطبيعية الأخرى التي تساعد في تحسين مستوى الكوليسترول ، كما أشار استشاري أمراض القلب إلى أن أوراق الريحان تعد من بين الأعشاب المميزة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، إذ تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز المناعة، وتابع “صلاح” قائلاً: “أوراق الريحان تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يمكن إضافتها إلى أطباق السلطات أو الطعام بجميع أنواعه”.

أهمية الريحان لعلاج القلب

يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة مثل الأوجينول، الذي يساعد في حماية خلايا القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يساعد الريحان في تنظيم ضغط الدم بفضل خصائصه المهدئة وتأثيره الإيجابي على الأوعية الدموية.

يمكن أن يساهم الريحان في تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

نصائح أخرى للحفاظ على صحة القلب: