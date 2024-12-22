أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي في دمشق

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد التركي المرافق له، في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.

كما حضر اللقاء نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والقائم بالأعمال لسفارة أنقرة في دمشق، برهان كور أوغلو، بالإضافة إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد حسن الشيباني.