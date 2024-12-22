صراع العمالقة: جوجل في مواجهة وزارة العدل الأمريكية.. هل تنجح مقترحاتها في إنقاذها؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

تواجه شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، تحديات قانونية كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. فبعد مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك الشركة كحل لممارساتها الاحتكارية المزعومة، كشفت جوجل عن حزمة من المقترحات الجذرية في محاولة لتجنب هذا السيناريو. يهدف هذا المقال إلى تحليل هذه المقترحات وتأثيرها المحتمل على سوق التكنولوجيا والمنافسة.

تتضمن مقترحات جوجل عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تهدئة مخاوف الجهات التنظيمية وتعزيز المنافسة:

مرونة في ترخيص تطبيقات أندرويد: لن تُجبر جوجل مصنعي أجهزة أندرويد على ترخيص محرك بحث جوجل أو متصفح كروم كشرط للوصول إلى متجر بلاي، مما يمنحهم حرية أكبر في اختيار التطبيقات والخدمات التي يرغبون في تضمينها.

فصل خدمات أندرويد: سيُسمح لشركاء أندرويد بترخيص خدمات مثل متجر بلاي أو كروم أو محرك بحث جوجل بشكل منفصل، دون الحاجة إلى ترخيص تطبيق Gemini Assistant للذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعتبر خطوة استباقية لمعالجة قضايا المنافسة المستقبلية في هذا المجال.

تعديل عقود البحث: ستسمح جوجل بالاستمرار في دفع الأموال ليظل محرك بحثها افتراضيًا في متصفحات مثل سفاري وفايرفوكس، ولكن مع تقييد العقود لتكون سنوية فقط، بدلًا من العقود طويلة الأجل. كما ستمكّن المتصفحات من تعيين محركات بحث افتراضية مختلفة بناءً على نظام التشغيل أو أوضاع التصفح.

مدة التعديلات: تقترح جوجل مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات للتعديلات، بدلًا من 10 سنوات كما طالبت وزارة العدل، معللة ذلك بالوتيرة السريعة للابتكار في مجال البحث.

رفضت جوجل بشكل قاطع بعض مطالب وزارة العدل، مثل مشاركة بيانات البحث والإعلانات مع أطراف ثالثة والتخلي عن ملكية كروم أو نظام أندرويد.

تهدف مقترحات جوجل إلى إظهار التزامها بتعزيز المنافسة في سوق التكنولوجيا، وتجنب التدخلات الحكومية الجذرية مثل تفكيك الشركة. إذا تم قبول هذه المقترحات، فقد نشهد تغييرات كبيرة في كيفية عمل نظام أندرويد وعقود البحث، مما يمنح المستخدمين والمصنعين والمنافسين خيارات أكثر.

من المتوقع أن تخضع مقترحات جوجل للمراجعة الدقيقة، مع تحديد جلسة استماع في أبريل 2025. من المتوقع صدور الحكم النهائي قبل سبتمبر من العام نفسه. في الوقت نفسه، تواصل جوجل خططها لاستئناف الحكم الأساسي الصادر ضدها.