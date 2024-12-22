بالصور.. انتهاء تصوير فيلم "سيكو سيكو"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان طه دسوقي عبر صفحته الشخصيه علي موقع انستجرام، عن انتهاء تصوير فيلم "سيكو سيكو"، ويشاركه البطولة الفنان عصام عمر.

انتهاء تصوير فيلم "سيكو سيكو"

ونشر طه دسوقي صورا من كواليس تصوير "سيكو"، وظهرت بها عصام عمر، خالد الصاوي، باسم سمرة، سليمان عيد، علي صبحي وغيرهم.

احدث اعمال طه دسوقي

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا للفنان طه دسوقي مسلسل "فقرة الساحر" عبر منصة "يانجو بلاي"، تدور قصته حول 3 أصدقاء هم "لمى" و"مِكس" و"ألفي" يستخدمون مهاراتهم المتميزة ليتحولوا إلى محتالين لتنفيذ عمليات جريئة وتحقيق أحلامهم، في قالب من الإثارة والتشويق، ومسلسل بطولة أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم، تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، وبدء عرض بتاريح 19 ديسمبر الجاري.

وايضا انتهى طه دسوقي مؤخرا من تصوير الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، تمهيدا لعرضه قريبا عبر منصة شاهد، يضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رانيا يوسف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

احدث اعمال عصام عمر

بينما يواصل الفنان عصام عمر التحضير والتجهيز لأحدث أعماله الدرامية مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، استعداد لبدء تصويره شهر ديسمبر المقبل، المقرر طرحه في موسم رمضان 2025، المسلسل مكون من 15 حلقة من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار، وجاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيل العمل والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به بجانب عصام عمر.

اخر اعمال عصام عمر

كما كان اخر اعمال عصام عمر هو مسلسل «مسار إجباري» الذي عرض في رمضان 2024، وشاركه البطولة أحمد داش، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.