بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز أطلالات رانيا يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بسبب ظهورها في بودكاست "ع الرايق" الذي يقدمه الفنان خالد عليش والمذيعة ميرهان عمرو وحديثها عن قصص الحب والزواج، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز أطلالات رانيا يوسف خلال عام 2024.

اطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة لافتة خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث اختارت إطلالة جريئة تضمنت توب أسود بحمالات وجيبة من الشيفون تجمع بين الأبيض والأسود، مما جذب الأنظار وأشعل موجة من التفاعل بين المتابعين.

رانيا يوسف

اطلالة رانيا يوسف في برشلونة

كما أثارت رانيا يوسف الجدل بظهورها المميز في برشلونة، حيث شاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، لتظهر في قمة الأناقة والجاذبية. كانت إطلالتها محط أنظار الكثير من معجبيها، خاصة مع اختيارها لفستان شتوي قصير يعكس البساطة والأناقة، وجاء الفستان بتصميم أنيق بلونين متدرجين، الرمادي والأبيض، مما أبرز رشاقتها وجمالها بطريقة رائعة.

رانيا يوسف

اطلالة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي

وتمكنت الفنانة رانيا يوسف في إثارة الجدل من خلال ظهورها بفستان جريء خطفت أنظار الكاميرات من خلاله بمهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان أزرق فاتح قصير مع شعر كيرلي، مما جذب الأنظار على السجادة الحمراء.