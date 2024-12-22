نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم جورج وسوف.. قائمة نجوم حفلة رأس السنة في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا يوم رأس السنة بعد أيام قليلة، ومن المقرر إحياء عدد من الحفلات الغنائيه الضخمه في ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجارى.

وشاركت الشركة المنظمة البوستر الرسمى للحفل، وأعلنت عن الفنانين المشاركين في حفل رأس السنة وهم: جورج وسوف ونجوي كرم ومروان خوري.

وكتبت الشركة المنظمة علي البوستر الرسمى للحفل: استقبلوا العام الجديد في أجواء استثنائية مع أضخم حفلات رأس السنة في الإمارات، ليلة لا تُنسى تجمع سلطان الطرب جورج وسوف، شمس الأغنية العربية نجوى كرم، والفنان الشامل مروان خوري، في إنتركونتيننتال أبوظبي يوم 31.

آخر حفلات جورج وسوف

وكان آخر حفلات جورج وسوف كانت فى مدينة دبى، والذى اجتمع فيه مع كاظم الساهر يوم 5 ديسمبر الماضي، وايضا أحيا حفلًا كبيرًا في سوريا، وذلك بعد غياب دام لمدة 6 سنوات عن إحياء الحفلات هناك، وأُقيم الحفل في فندق إيبلا بالعاصمة السورية دمشق.

آخر حفلات نجوى كرم

بينما أحيت نجوي كرم آخر حفلاتها فى سوريا، بمدينة دمشق، في مجمع دمر الثقافي على خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم 23 أغسطس الماضى، وقدمت نجوى من خلال الحفل باقة متنوعة من أحدث أغانى ألبومها الجديد يلعن البعد.

اخر اعمال مروان خوري

كما كان اخر اعمال المطرب مروان خوري طرح أغنية بعنوان "الأنا"، في أول تعاون غنائي بين المطرب مروان خوري والشاعر علي المولى.

كلمات اغنية الأنا

بتعرف لك شي حدا مش أناني

ما بيبني سعادته ع ضهر الثاني

بتعرف لك شي حدا مش أناني

ما بيبني سعادته ع ضهر الثاني

كلنا عنّا الأنا والله مش بس أنا

في ناس بتخبّيها وناس بتبيّنها

كلنا عنّا الأنا والله مش بس أنا

في ناس بتخبّيها وناس بتبيّنها

وناس بتبيّنها

عناّ طبع غريب

مفكرين الأرض بتبرم كرمالنا

مستكثر حالنا ع اللي قبالنا

ما بدنا نعيش لحدا

بس بدنا الكل يعيش كرمالنا

مستكثر حالنا ع اللي قبالنا