نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم 'شرق 12' يفتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح فيلم (شرق 12) للمخرجة هالة القوصي أسبوع النقاد في مهرجان برلين في دورته الـ 75 والمقرر إقامتها في الفترة بين 13 حتى 23 فبراير 2025

يأتي الإعلان عن عرض الفيلم في افتتاح أسبوع نقاد برلين بعد أيام من الإعلان عن مشاركته في مهرجان روتردام السينمائي الدولي والذي ستقام دورته المقبلة في الفترة من 30 يناير حتى 9 فبراير 2025، حيث يعرض الفيلم ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان في قسم Harbour

تفاصيل فيلم شرق 12:

الفيلم كتبته وأخرجته هالة القوصي، وهو من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي الموهبتين الصاعدين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا، وباسم وديع، ومحمود فارس.

وكان الفيلم قد عرض لأول مرة في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقبل أيام حصل الفيلم على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير.

هالة القوصي تعبر عن سعادتها:

ومن جانبها أعربت هالة القوصي عن سعادتها بأن يفتتح فيلمها أسبوع النقاد بمهرجان برلين، وقالت في تصريحات صحفية: سعيدة بهذه الفرصة التي تضع فيلمي في سياق نقدي مهم، وقد زادت سعادتي بعدما قرأت رسالة المهرجان لي، والتي أخبروني فيها بعرض فيلمي في افتتاح أسبوع النقاد، فقد جاء في الرسالة (لقد انبهرنا بعدد الطبقات التي يفتحها، فيلمك ومدى روعة نسجها معًا. لقد كان واحدًا من الأفلام القليلة التي وافقت عليها لجنة الاختيار بأكملها في وقت مبكر - كما يمكنك أن تتخيل أنه ليس من السهل إرضاء مجموعة من النقاد. أنا متأكد من أنه سيكون هناك الكثير مما يجب مناقشته، ليس فقط حول الطبقات الشكلية للفيلم، ولكن أيضًا حول الخطوط التاريخية والثقافية فيه.

وينتمي فيلم شرق ١٢ لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبده (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبده، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب

فريق عمل فيلم شرق 12:

وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، تصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبده، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.