نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إطلالة.. مايا دياب تتصدر التريند وتثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مايا دياب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، واثارت الجدل بعدما أبهرت الجميع بإطلالتها المميزة والجريئة خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية الأخيرة.

سبب تصدر مايا دياب التريند

وتألقت مايا بفستان أسود مصمم بأسلوب عصري يحمل لمسات من الجرأة والفخامة، وتميز بقصته غير التقليدية التي جمعت بين الشفافية والتفاصيل المبتكرة، ليبرز جمالها وأناقتها المعتادة.

اخر اعمال مايا دياب

وكان اخر اعمال مايا دياب هو احيائها حفلا غنائيا في مدينة اسطنبول التركية، ليلة الأربعاء 18 ديسمبر، وايضا طرحت اغنيه طاقة إيجابية التي حققت نجاحا كبير عبر المنصات الرقمي، بالتعاون مع الشاعر محمد يحيى، وإخراج خالد نبيل في إصدارها.

كلمات اغنية طاقة ايجابية

مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة.. الفتره دي بالذات عایزة أفصل بس شویة.. عایزة أركب طیارات وأسافر كل الدنیا.. أستمتع بالحیاة وأعیشھا بس ليّ.. مش عایزة ھموم ومشاكل عایزة حاجة بتتاكل.. وأسھر لي سھرة حلوة لحد الصباح الباكر.. ھاخذ من الشمس بوسة فاتغیر مني النجوم.. وألبس أحلى فستان أخلي القمر یتاخر.. مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة.. لو في حد زعلان ما یجیش یمسحھا فيّ.. أنا عايزة فلوس وهدايا وحبايبي يبقوا معايا.. نرقص ونهد الدنيا وأرمي كل اللي ورايا.. ومفيش حاجة تزعلني والإكس یفكوا مني.. وأعمل كل اللي في نفسي وما فيش حد يحاسبني.. مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة.. لو في حد زعلان ما یجیش یمسحھا فيّ.. مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة إیجابیة.. الفترة دي بالذات عایزة أفصل بس شویة