ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من منزل سيدة فى الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلالهم (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الغربية)، إدعت بسرقة مشغولات الذهبية ومبلغ مالى من الشقة محل سكنها ورفضها إتهام أى من أفراد أسرتها بالسرقة .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص" من بينهم طفلتين إحداهن ترتبط بصلة قرابة بزوج المجنى عليها ") ، وتبين قيامهم بسرقة المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من الشقة محل سكن المجنى عليها، وعقب إكتشاف المجنى عليها الواقعة قامت بمواجهتهم فقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتعهدوا برد باقى المبلغ المالى إلا أنهم لم يفوا بذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تسليم إحدى الطفلتين لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها ، وتم إيداع الطفلة الأخرى بإحدى دور الرعاية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.