أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في تدريبات الملاكمة



القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة صور على حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمارس تدريبات الملاكمة في مدينة دهب السياحية.

وعلق على الصور قائلًا: «بيج فيش»، مما أثار إعجاب متابعيه الذين تفاعلوا بشكل واسع مع المنشور من خلال التعليقات والإعجابات.

"سفاح التجمع".. عمل درامي جديد



في تطور فني جديد، أعلن المنتج أيمن يوسف عن تعاقد أحمد الفيشاوي لبطولة مسلسل "سفاح التجمع"، الذي يجسد فيه شخصية كريم سليم، المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح التجمع". وشاركت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الخبر عبر موقع "فيسبوك"، معلقة: «سفاح التجمع.. النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا».

ترقب عرض فيلم "ورد ريحان"



ينتظر أحمد الفيشاوي طرح فيلمه الجديد "ورد ريحان" في دور العرض السينمائي قريبًا، حيث يشاركه البطولة الفنانة رانيا يوسف. الفيلم من تأليف نورا أحمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج محمد نبيل، بموسيقى تصويرية محمود شابوري.

نجاح فيلم "بنقدر ظروفك"



من بين أحدث أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي قدمه مع نسرين طافش ومي سليم. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، مسلطًا الضوء على قضايا اجتماعية مثل غلاء الأسعار والاحتكار، من خلال قصة سكان حارة فقيرة يعانون من تحديات الحياة اليومية.

ظهور مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي



أثار أحمد الفيشاوي حالة من الجدل بعد ظهوره مع ابنة خاله الفنانة الشابة سمية الألفي على السجادة الحمراء خلال عرض فيلم "في الكاميرا" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهر وهو يقبل رأسها أمام الكاميرات، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

الفيشاوي يحسم الجدل



بعد أيام من التكهنات، نشر الفيشاوي صورًا له مع سمية الألفي وزوجها عبر "إنستجرام"، مؤكدًا أنها متزوجة. وعلق قائلًا: «كانت ليلة رائعة مع سمية الألفي وجوزها»، ليضع حدًا للشائعات.

أعمال متنوعة وشخصية مثيرة للاهتمام

يواصل أحمد الفيشاوي الجمع بين الأعمال الفنية المثيرة والظهور الشخصي الجريء، مما يجعل حياته المهنية والشخصية محور اهتمام جمهوره والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.