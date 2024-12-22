باميلا الكيك تثير الجدل بجمسبوت غريب واكسسوار مبتكر

القاهرة - محمد ابراهيم - إطلالات النجمات في حفل جوائز الموريكس دور 2024

باميلا الكيك.. شهد حفل جوائز "الموريكس دور" 2024 حضورًا لافتًا لنخبة من النجوم والنجمات العرب، حيث تألقوا بإطلالات مبهرة على السجادة الحمراء وسط أجواء حماسية تزامنت مع احتفالات نهاية العام باميلا الكيك.. هذا الحدث الفني الهام، الذي أقيم بعد فترة عصيبة على لبنان، أضفى بهجة خاصة وجذب عدسات المصورين وعشاق الموضة.

إطلالة باميلا الكيك



باميلا الكيك.. خطفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الأنظار بظهور استثنائي، حيث ارتدت جمبسوت أسود مزينًا بتطريزات ذهبية لامعة. التصميم الضيق والانسيابي أبرز قوامها، بينما أكملت إطلالتها بوضع قناع ذهبي أضفى لمسة غامضة وجريئة.

باميلا الكيك.. إطلالات النجمات العربيات



ظهرت مي عمر بفستان أسود كلاسيكي مجسم بالكامل، بتوقيع أحد أشهر المصممين، مع فتحة V عند الصدر وتصميم مزين بالترتر الأسود اللامع. من جهة أخرى، أطلت ورد الخال بفستان مخملي فاخر بتصميم عصري من أنطوان قارح، مزج بين المخمل والدانتيل وأضافت قفازات طويلة لمسة فخامة إضافية.

أما الإعلامية هيلدا خليفة، فاختارت فستانًا ورديًا جريئًا من تصميم نيقولا جبران، مزين بربطة صغيرة وحبيبات كريستالية متلألئة، مع فتحة جانبية للساق. الإعلامية كارلا حداد تألقت بفستان ذهبي مزين بالشراشيب من تصميم سارة مراد، فيما اختارت ماغي بو غصن فستانًا عنابي اللون بتصميم شبكي أنيق من توقيع رامي قاضي، زُيّن بالخرز وتميز بذيل طويل.

أزياء وأكسسوارات فاخرة



تميزت إطلالات الحفل بمزيج من الفساتين الفاخرة التي حملت توقيع مصممين بارزين في العالم العربي. الألوان تراوحت بين الأسود الكلاسيكي، الأحمر الجريء، والوردي الرومانسي، مع تنسيقها بأكسسوارات ومجوهرات فخمة من ماركات عالمية مثل Himo.



محور الحفل ودورته الـ23



تميزت دورة هذا العام بكونها تحمل رسالة أمل وتفاؤل، خاصة أنها جاءت بعد فترة من التحديات الكبيرة التي شهدها لبنان. ارتبطت الاحتفالية بالوحدة الفنية العربية، حيث جمعت المواهب من مختلف الدول، وسلطت الضوء على إنجازاتهم الفنية خلال العام.

تكريم الفنانين والأعمال البارزة



تخلل الحفل تقديم جوائز تكريمية لأبرز النجوم عن أعمالهم الدرامية والغنائية التي حققت نجاحًا لافتًا في عام 2024. شملت الجوائز فئات مختلفة مثل أفضل ممثل وممثلة، أفضل مسلسل عربي، وأفضل أغنية عربية، بالإضافة إلى جوائز خاصة تُمنح تكريمًا للإنجازات الطويلة والمتميزة.

الجانب الفني والديكورات



تم تصميم الحفل بأسلوب فاخر يتماشى مع مكانته، حيث زُين المسرح بتقنيات إضاءة مبتكرة وديكورات عصرية تعكس جمال بيروت. كما شهد الحفل عروضًا غنائية مباشرة شارك فيها كبار نجوم الغناء العربي، مما أضاف المزيد من الإثارة والحماس.

أهمية الموريكس دور



منذ انطلاقه عام 2000، يُعد الموريكس دور منصة فريدة لتقدير الإبداع في مجال الفن والإعلام. يسهم الحفل سنويًا في تعزيز مكانة الفنون العربية، وتشجيع التعاون بين المواهب من مختلف الدول.