قبل أحمد عز نجوم رفضوا تقديم دور رضا في فيلم "ولاد رزق"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم ولاد رزق على مدار ثلاث أجزاء نجاحا كبيرًا في دور العرض السينمائية المختلفة، ودخل نادي الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بجزئيه الثاني والثالث.

والفيلم من بطولة أحمد عز ومجموعة من النجوم، لكن دور رضا الذي يعتبر الدور الأهم في مسيرة أحمد عز الفنية والذي استطاع من خلاله تغيير جلده ويبعد عن شخصية الرجل الوسيم الجنتل مان.

لكن في مفاجأة قال المخرج طارق العريان أثناء ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، أن دور رضا في البداية عرض على أكثر من فنان قبل أحمد عز ورفضوا تقديم الدور لأسباب مختلفة، وكان أبرز هؤلاء النجوم خالد النبوي، أحمد السقا، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد رمضان، باسم سمرة، ومحمد رجب.

تفاصيل فيلم ولاد رزق الجزء الثالث:

بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول والثاني من فيلم “ولاد رزق”

يذكر أن حقق الجزءان الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا، وتم عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق إيرادات تخطت الـ23 مليون جنيه، وتم عرض الجزء الثاني عام 2019 وتخطت إيراداته الـ 100 مليون.

وتشهد أحداث فيلم ولاد رزق 3 قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه، وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.