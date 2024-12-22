وصفة قنبلة لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها بسرعة خيالية فى 3 ايام بمكونات طبيعية بدون تكاليف ولن تحتاجى رموش اصطناعية والنتيجة مذهلة

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رياض - احمد صلاح - وصفة قنبلة لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها ، تطويل الرموش وتكثيفها من عوامل الجمال لدى المرأة، لأنها تحب إظهار جمال العيون، ومن خلال الرموش تظهر عيون المرأة الواثقة الطموحة التي تهتم بمظهرها، ولكن قد تعاني الفتيات في بعض الأحيان من رموش خفيفة، أو قصيرة، مما يضطرهن لتركيب رموش اصطناعية، وقد يلجأن في أحوال أخرى لزراعة شعر الرموش، فكيف يمكن تفادي ذلك والحفاظ على الرموش وجمالها منذ البداية؟ هذا محور موضوعنا اليوم.

وصفة قنبلة لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها

من الممكن أن تعتقدي أن تطويل الرموش والحواجب ذي فائدة جمالية فقط، ولكن الأمر أكبر من ذلك، فلها وظائف مهمة في حماية العين، كما أن الرمش الواحد قد يظل مرتبطًا بالجفن لفترة ما بين 4 شهور وحتى 11 شهر كاملة، وتتجدد بعد ذلك، وقد يصل طوله حتى 12 ملم، وكل ذلك من أجل توفير الحماية اللازمة للعيون.

النساء الراغبات في إطالة رموشهن قد يصلن إلى ما يردنه من خلال التعامل السليم مع رموشهن، مثل التوقف عن أنواع الماسكرا الرديئة التي تتسبب في ضعفها وإسقاطها، كما يمكنهن ذلك بتحسين التغذية، والصحة العامة، ووسائل أخرى.

كيفية المحافظة على صحة الرموش

الحفاظ على ترطيبها بالمكونات الآمنة المعدة لذلك.

عدم الإكثار من مكياج العيون، وكذلك تخفيف استخدام الرموش الصناعية.

عدم جذب الرموش أثناء تنظيفها من المكياج.

تحسين التغذية مما يساهم في توصيل الغذاء للرموش بصورة أفضل.

البدء في تطبيق روتين لتدليك الرموش مما يساهم في توصيل الدم إليها بشكل أفضل.

وصفات لتكثيف الرموش وإطالتها

يمكنك استخدام وصفات طبيعية إضافة للروتين المعتمد للعناية بالرموش، ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الفازلين: