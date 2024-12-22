احذر قبل فوات الأوان .. تحذير خطير من تناول هذا الطعام على الريق يسبب جلطة خطيرة تؤدي للوفاة فوراً .. تعرف عليه وامنعه فورا قبل فوات الأوان

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رياض - احمد صلاح - حذر الخبراء من أن أحد المكونات الشائعة في وجبة الإفطار قد يشكل خطرا إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول وفقا لصحيفة “إكسبريس”، فإن زيادة نسبة الكوليسترول تشير إلى وجود كميات مرتفعة جدا من هذه المادة الدهنية في الدم، مما قد يؤدي إلى تراكمها مع مرور الوقت في الشرايين، مما يسبب انسدادات في بعض الأحيان، يمكن أن تنفصل هذه التراكمات، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية إذا انتقلت إلى الدماغ أو القلب لذا، من المهم الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم ضمن الحدود الصحية، ويتطلب ذلك اتخاذ الحذر عند اختيار النظام الغذائي،

من خلال تناول بعض الأطعمة المعروفة بقدرتها على زيادة مستويات الكوليسترول.

تعتبر الدهون المشبعة من أبرز الأسباب المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول لذلك، توصي الهيئات الصحية individuals بالحد من استهلاكهم للدهون المشبعة إلى أدنى مستوى ممكن، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع مستوى الكوليسترول ولكن ما هي الأطعمة التي ينبغي تجنبها؟ تحتوي العديد من الأطعمة على الدهون المشبعة، خصوصا الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان.

ما هي أسوأ الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول؟