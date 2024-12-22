انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان .. تحذير خطير من تناول هذا الطعام على الريق يسبب جلطة خطيرة تؤدي للوفاة فوراً .. تعرف عليه وامنعه فورا قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حذر الخبراء من أن أحد المكونات الشائعة في وجبة الإفطار قد يشكل خطرا إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول وفقا لصحيفة “إكسبريس”، فإن زيادة نسبة الكوليسترول تشير إلى وجود كميات مرتفعة جدا من هذه المادة الدهنية في الدم، مما قد يؤدي إلى تراكمها مع مرور الوقت في الشرايين، مما يسبب انسدادات في بعض الأحيان، يمكن أن تنفصل هذه التراكمات، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية إذا انتقلت إلى الدماغ أو القلب لذا، من المهم الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم ضمن الحدود الصحية، ويتطلب ذلك اتخاذ الحذر عند اختيار النظام الغذائي،
من خلال تناول بعض الأطعمة المعروفة بقدرتها على زيادة مستويات الكوليسترول.
- تعتبر الدهون المشبعة من أبرز الأسباب المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول لذلك، توصي الهيئات الصحية individuals بالحد من استهلاكهم للدهون المشبعة إلى أدنى مستوى ممكن، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع مستوى الكوليسترول ولكن ما هي الأطعمة التي ينبغي تجنبها؟ تحتوي العديد من الأطعمة على الدهون المشبعة، خصوصا الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان.
ما هي أسوأ الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول؟
- تعرف اللحوم الحمراء، والأطعمة المقلية، والمخبوزات بأنها تساهم في زيادة مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وهو النوع الذي يتجمع على جدران الشرايين” وأضاف الخبراء: “المنتجات الغذائية التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة هي الأمور التي ينبغي أن تقلق بشأنها، لأنها قد ترفع مستويات الكوليسترول لديك وتؤدي إلى زيادة في الوزن مع أخذ ذلك في الاعتبار، حذر الخبراء من أحد الأطعمة الشائعة في الإفطار، وهو السجق، والذي يعتبر من اللحوم المصنعة.
- في مقال بعنوان “أطعمة يجب تجنبها في حالة ارتفاع الكوليسترول”، نصح المختصون في الصحة من جامعة هارفارد الناس بتفادي اللحوم المصنعة، مشيرين إلى أنها تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة يجب أيضا تقليص استهلاك اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى الممكن، حيث أكدوا أن لحوم البقر ولحم الضأن تحتوي عادة على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، كما أن قطع اللحوم مثل الهامبرغر واللحم المشوي تحتوي على أعلى مستويات من الدهون وأوضحوا أنه لا ينبغي تجنب اللحوم تماما، بل يمكن تناولها في المناسبات فقط، مع ضرورة تحديد حجم الحصة الموصى به وهو ثلاث أونصات، والالتزام باختيار القطع الأقل دهونا من الأفضل استبدال اللحوم بالبروتينات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون الدهون المشبعة الكوليسترول، مثل الدجاج بدون جلد أو صدور الديك الرومي، بالإضافة إلى الأسماك والفاصوليا.
- ومن الأطعمة الأخرى التي أوصى الخبراء بتجنبها هي الأطعمة المقلية مثل أجنحة الدجاج، بالإضافة إلى المخبوزات مثل البسكويت والكعك والمعجنات.
- عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالخطوات التالية للحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك في السيطرة
- حاول تناول المزيد من الطعام: الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون الأرز البني المكسرات والبذور الفواكه والخضروات.
- حاول أن تأكل أقل: فطائر اللحوم والنقانق واللحوم الدهنية الزبدة والسمن الكريمة والجبن الصلب، مثل جبن الشيدر الكعك والبسكويت.