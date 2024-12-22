ضبط 475 قضية مخدرات و183 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (475) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (504) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (291,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,820 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (30,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (27,541 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (4,227 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (9,186 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (930 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,362 كيلو جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (1,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر فودو (450 جرام).

عدد (4143) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (183 قطعة سلاح نارى بحوزة 165 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(16) بندقية آلية.

(36) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(127) فرد محلى.

(372) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(235) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85567) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(344) حكم جناية.

(27027) حكم حبس جزئى.

(4548) حكم حبس مستأنف.

(42325) حكم غرامة.

(11323) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (17) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (19) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (260) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20633) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.