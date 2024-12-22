أسرة “العندليب” تعبر عن انتقاداتها لفيلم أحمد زكي وتعلق على زواج الراحل من سعاد حسني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:59 صباحاً - في الأيام القليلة الماضية، قام ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بفتح منزله الواقع في منطقة الزمالك للزيارة العامة والإعلامية، بعد سنوات من إغلاقه. وقد شهد الحدث إقبالاً كبيراً من جمهوره ومحبيه الذين أرادوا القيام بجولة داخل المنزل واستكشاف مقتنياته.

وفيما يتعلق بزواج عبد الحليم من سعاد حسني، صرح محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل، حول رفض المحكمة مؤخراً لدعوى التشهير التي رفعتها “جيهان”، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بعد أن أعلنت عن زواج العندليب الأسمر والسندريلا في تصريحات سابقة على التلفزيون. قال شبانة: “لو كان الزواج قد حدث، لكنا قد أعلنّا عنه منذ البداية. لا أريد أن يستمر الناس في ترديد الأكاذيب حول حياة عبد الحليم حافظ”.

كما تحدث شبانة عن النزاع القائم حول حقوق الملكية الفكرية بين ورثة عبد الحليم حافظ وشركة “عالم الفن” للمنتج محسن جابر، مشيراً إلى أن “الأمر لا يزال قائماً حتى الآن، حيث توجد تفاصيل غريبة للغاية في المسألة. نحن نأمل بالله عز وجل أن تُعاد لنا حقوقنا المتعلقة بميراث عبد الحليم حافظ”.

وتمنى شبانة أن يعود إرث عبد الحليم إلى أصحابه الشرعيين.