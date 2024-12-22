جمال سليمان يدعو إلى وضع دستور جديد لسوريا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:59 صباحاً - دعا الفنان السوري جمال سليمان جميع الأطياف السورية إلى الانخراط في حوار وطني يستند إلى المصالح الوطنية، بهدف تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

وشدد سليمان على أهمية فتح قنوات الحوار الوطني وتعزيز التعاون بين مختلف الفئات السورية، مشيرًا إلى ضرورة أن يعكس هذا الحوار التنوع والعمق التاريخي لسوريا.

وأضاف سليمان أن “الحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية في الوقت الراهن ليس صحيحًا، لأن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية”.

وأشار إلى أن “الأهم في الوقت الحالي هو التكاتف لإنقاذ سوريا وإعادة الحياة إلى جميع مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد على وحدة البلاد واستقلال القضاء كشرط أساسي لبناء مستقبل سوريا”.

كما نوه الفنان السوري إلى أن الشعب السوري “كان يحب” نظام الرئيس السابق بشار الأسد “على أمل ووعد الإصلاح والتغيير”، لكنه أكد أن “هذا الرجل تخلى عن جميع وعوده وأصبح على رأس مؤسسة الفساد”، موضحًا أن النظام السوري السابق قمع جميع أشكال المعارضة السياسية في البلاد.

وكشف سليمان أنه تم تسميته تيمناً بالزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر.