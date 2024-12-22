«وداعًا للشيخوخة».. عشبة سحرية تُعيد الشباب حتى بعد السبعين بسعر لا يُذكر | موجودة عند العطار

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رياض - احمد صلاح - تُعرف بذور الكتان بأنها واحدة من أقدم المحاصيل الزراعية في التاريخ، وتحمل الاسم العلمي Linum usitatissimum تُصنف بذور الكتان ضمن عائلة الكتانيات Linaceae، وتُعد من النباتات العشبية التي تنمو في مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

بذور الكتان.. كنز من الفوائد الغذائية والجمالية

تتميز بذور الكتان بمحتواها الغني من المركبات الغذائية المتنوعة التي تُساهم في تعزيز الصحة العامة والعناية بالبشرة يمكن تناول بذور الكتان كاملة أو مطحونة، كما تُضاف إلى العديد من الوصفات الغذائية لزيادة القيمة الغذائية للأطعمة.

استخدام بذور الكتان في العناية بالبشرة

بذور الكتان تُعد مكونًا طبيعيًا مُمتازًا للعناية بالبشرة، لاحتوائها على مجموعة من المركبات المفيدة التي تُساهم في ترطيب وتغذية البشرة يُمكن تحضير ماسك طبيعي للبشرة باستخدام بذور الكتان بطرق بسيطة وفعّالة، كالتالي:

طريقة تحضير الماسك

1. قم بطحن بذور الكتان إذا لم تكن مطحونة. يمكن استخدام مطحنة القهوة أو مطحنة التوابل.

2. في وعاء صغير، امزج بين بذور الكتان المطحونة مع العسل وزيت جوز الهند أو زيت اللوز.

3. استخدم أصابعك لتدليك المزيج بلطف على الوجه والرقبة.

4. اترك الماسك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

5. اغسل الوجه بالماء الدافئ وجففه برفق باستخدام منشفة ناعمة.

يُفضل تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

ما الفوائد التي تُقدمها بذور الكتان للبشرة؟