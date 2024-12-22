سيدني ـ أ.ف.ب: أعلنت الصينية جنج تشينوين، المصنفة خامسة عالميًّا، أمس انسحابها من النسخة الثالثة لمسابقة كأس يونايتد للمنتخبات في كرة المضرب المقررة في أستراليا من 27 ديسمبر الحالي إلى الخامس من يناير المقبل، لكنها تعتزم المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة (12-26 يناير). وقالت البطلة الأولمبية البالغة من العمر 22 عامًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «بعد موسم 2024 الطويل، أحتاج لبضعة أسابيع إضافية من الراحة والتعافي والتدريب الجيد حتى أكون جاهزة للموسم الجديد». وبعدما أعربت عن «أسفها الكبير» لعدم مشاركتها في كأس يونايتد، ضربت موعدا لمشجعيها «في ملبورن خلال أسابيع قليلة» في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث لعبت أول نهائي لها في الجراند سلام العام الماضي. وتبدأ الصين مشوارها في كأس يونايتد يوم الجمعة المقبل بمواجهة البرازيل في بيرث.

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