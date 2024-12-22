أرشد الأفضل

حصل لاعب وسط منتخبنا أرشد العلوي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك نظير الأداء الذي قدمه في شوطي المباراة وأسهم في إيجاد التوازن المطلوب في وسط الملعب، رغم أن اللاعب يمتلك أكثر مما قدمه في أمسية الأمس.

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