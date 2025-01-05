تعشيب ملعبي فريق بلادسيت بنادي بهلاء قارب على الانتهاء

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: قارب مشروع تعشيب ملعبي فريق بلادسيت التابع لنادي بهلاء ( الرئيسي والثماني) على الانتهاء بعد اكتمال المرحلة الخامسة المتعلقة بري العشب والتسميد والقص، وقال خالد بن سعيد بن سليمان الهنائي نائب رئيس فريق بلادسيت و رئيس اللجنة المشرفة على المشروع: الحمد لله لم يتبق إلا فترة قليلة ويستلم الفريق الملاعب من الشركة المنفذة للتعشيب والتي وقعنا معها قبل 8 اشهر تقريبا؛ موضحا أن إدارة الفريق سعت لتحقيق طموح شباب الفريق ومنتسبيه بإعادة تعشيب الملعب الرئيسي وملعب ثماني (بالعشب الطبيعي) بعد أن تعثر المشروع السابق للملعب الاصطناعي والذي كبد الفريق أموالا طائلة، لكن ولظروف حرارة الصيف لم يصمد الملعب سوى سنوات قليلة رغم التكلفة الكبيرة التي بلغت (اثنين وخمسين ألف ريال) وبعد تصحر الملعب ومعاناة شباب الفريق في مزاولة أنشطتهم الرياضية على هذا الملعب قررت إدارة الفريق مواجهة التحدي والشروع في تعشيب الملعب بالعشب الطبيعي وتعشيب (ملعب ثماني) يكون كملعب استثماري بتكلفة إجمالية ( أربعين ألف ريال عماني ) وبدأ العمل في المشروع قبل التوقيع على الاتفاقية الأخيرة من خلال خمس مراحل المرحلة الأولى ركزت على (حفر بئر مائي) بعد استخراج التصاريح اللازمة و بلغت تكلفت هذه المرحلة ثمانية الآف ريال عماني أما المرحلة الثانية شملت عمل خزانين أرضيين للمياه بتكلفة بلغت ثلاثة الآف ريال عماني والمرحلة الثالثة تم فيها إزالة العشب الصناعي وتهيئة الأرض بالتربة المناسبة لزراعة العشب الطبيعي بتكلفة بلغت خمسة الآف ريال عماني، وفي المرحلة الرابعة تم القيام بتمديد أنابيب الري وتسميد التربة وزراعة العقل، وذلك حسب الاتفاق مع الشركة المنفذة وبلغت تكلفة هذه المرحلة سبعة آلاف ريال عماني و في المرحلة الخامسة تم ري العشب وتسميده وقصه وتكلفة هذه المرحلة تقدر بألفي ريال عماني .

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