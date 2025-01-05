17 شوطا فـي انطلاق السباق العام بمضمار الفليج ببركاء

تنظمه الهجانة السلطانية

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

تتواصل ولليوم الثاني على التوالي منافسات السباق العام 2025م، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بمضمار الفليج بولاية بركاء، والذي يستمر على مدى خمسة أيام، ويتأهل من خلال هذا السباق عدد من النوق الحاصلة على المراكز الأولى إلى مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن، كما تقوم الهجانة السلطانية بشراء عددٍ من النوق الحاصلة على أفضل التواقيت.

وسيقام صباح اليوم 13 شوطا لفئة الحجائج لمسافة 4 كيلومترات، خُصصت جميعها للبكار، وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الخامس إلى مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن، فيما تتأهل من الشوط الثاني لغاية الشوط الثاني عشر النوق الحاصلة على المركزين الأول والثاني، فيما سيكون الشوط الثالث عشر بدون تأهيل، وسيتم شراء عدد من النوق الحاصلة على أفضل توقيت في أشواط التأهل لفئة الحجائج. فيما شهد يوم أمس إقامة 17 شوطًا خُصصت لفئة الحجائج لمسافة 4 كيلومترات، منها 7 شوطا للبكار، و10 أشواط للقعدان، وستكون جميع الأشواط بدون تسعيرة وتأهل وجاءت نتائجها على النحو الآتي : الشوط الأول لفئة الحجائج - بكار لمسافة ٤كم توجت بالمركز الأول وسام لمالكها علي بن سعيد البلوشي وجاءت في المركز الثاني خيره لمالكها أحمد بن محمد الدرعي وحصلت على المركز الثالث شقرا لمالكها إبراهيم بن سعود الدرعي والشوط الثاني لفئة الحجائج قعدان لمسافة 4 كم : ‏توج بالمركز الأول وابل لمالكه حمد بن شطيط الوهيبي وجاء غي المركز الثاني تراق لمالكه سعيد بن حمود الجديلي وحصل على المركز الثالث الاهم لمالكه سلطان بن زايد الجحافي والشوط الثالث لفئة: الحجائج - بكار لمسافة ٤كم توجت بالمركز الأول ظن لمالكها ياسر بن علي الوهيبي وجاءت في المركز الثاني الظبي لمالكها لويهي بن علي الجحافي وحصلت على المركز الثالث شعاع لمالكها فاضل بن عبدالله الجحافي والشوط الرابع لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة 4كم توج بالمركز الأول مشوش لمالكه حمد بن شطيط الوهيبي وجاء في المركز الثاني منيع لمالكه سالم بن سليم الجحافي وحصل على المركز الثالث معاند لمالكه ناصر بن سالم الدوحاني وفي الشوط الخامس لفئة: الحجائج - بكار لمسافة ٤كم توجت بالمركز الأول ثمينه لمالكها محمد بن سعيد الربيعي وجاءت في المركز الثاني معزة لمالكها محمد بن سالم الوهيبي وحصلت على المركز الثالث أحلام لمالكها مبارك بن عامر الحبسي والشوط السادس لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة 4كم توج بالمركز الأول الفايز لمالكه عوض بن علي البلوشي، وجاء في المركز الثاني شاهين لمالكه علي بن سالم المالكي وحصل على المركز الثالث لافي لمالكه محمد بن احمد الوهيبي وفي الشوط السابع لفئة: الحجائج - بكار لمسافة ٤كم توجت بالمركز الأول العابرة لمالكها ناصر بن عبدالله السعدي، وجاءت في المركز الثاني الوسميه لمالكها علي بن سعيد الهاشمي وحصلت على المركز الثالث تعابير لمالكها سعيد بن محمد الحارثي، وفي الشوط الثامن لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة ٤كم توج بالمركز الاول مشرف لمالكه ناصر بن سالم المسعودي، وجاء في المركز الثاني شاهين لمالكه علي بن سلطان الهاشمي وحصل على المركز الثالث هيتام لمالكه ناصر بن مسلم الغفيلي وفي الشوط التاسع لفئة: الحجائج - بكار لمسافة ٤كم توجت بالمركز الأول اديل لمالكها محمود بن محمد الوهيبي، وجاءت في المركز الثاني شواهين لمالكها خالد بن خميس الوهيبي، وحصلت على المركز الثالث الفارعة لمالكها محمد بن سعيد الربيعي وفي الشوط العاشر لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة ٤كم توج بالمركز الأول كفا لمالكه بدر بن حمد الزرعي، وجاء في المركز الثاني الذيب لمالكه مطر بن علي الجنيبي وحصل على المركز الثالث ميهاب لمالكه الحمدي بن سالم الدرعي وفي الشوط الحاي عشر لفئة: الحجائج - بكار لمسافة ٤كم توجت بالمركز الأول شواهين لمالكها سالم بن مبارك الهشامي وجاءت في المركز الثاني سيوف لمالكها عوض بن علي البلوشي وحصلت على المركز الثالث عهد لمالكها خالد بن محمد الشمري وفي الشوط الثاني عشر لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة ٤كم توج بالمركز الأول مردف لمالكه أحمد بن علي الدرعي جاء في المركز الثاني شاهين لمالكه غالي بن طالب الجحافي وحصل على المركز الثالث الوضيحي لمالكه راشد بن سالم الزرعي وفي الشوط الثالث عشر لفئة: الحجائج - بكار لمسافة ٤كم توجت بالمركز الأول ضي لمالكها جاسم بن محمد السعدي وجاءت في المركز الثاني الاتحاديه لمالكها حمود بن ناصر الحرسوسي وحصلت على المركز الثالث عوايد لمالكها سعيد بن عمير الحجري وفي الشوط الرابع عشر لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة ٤كم توج بالمركز الأول غازي لمالكه حمد بن غديّر الجديلي وجاء في المركز الثاني زومان لمالكه هلال بن احمد المحاربي وحصل على المركز الثالث صايب لمالكه محمد بن سعيد المشايخي والشوط الخامس عشر لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة٤كم ‏توج بالمركز الأول المجمل لمالكه سعيد بن عبدالله السعد ي وجاء في المركز الثاني نبه لمالكه بدر بن ناصر الوهيبي، وحصل على المركز الثالث متعب لمالكه سالم بن سليمان الوهيبي والشوط السادس عشر لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة ٤كم.

توج بالمركز الأول لاضي لمالكه ابراهيم بن سعيد الغفيلي وجاء في المركز الثاني المتحد لمالكه سيف بن سالم الدرعي وحصل على المركز الثالث خريمه لمالكه سعيد بن عامر المغيري.وفي الشوط السابع عشر لفئة: الحجائج - قعدان لمسافة ٤كم توج بالمركز الأول لوشاق لمالكه حمد بن ساعد العمري، وجاء في المركز الثاني معوض لمالكه سلطان بن سالم المثيمني وحصل على المركز الثالث معالج لمالكه علي بن محمد الجحافي.

آخر محطات التأهل

قال محمد بن مبارك الجابري مدير دائرة السباق بالهجانة السلطانية: تضمن منافسات السباق العام الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني ٧٢ شوطاً موزعة على خمسة أيام، وتعد هذه المحطة آخر محطات التأهل إلى مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن لعام ٢٠٢٥م.

وأضاف الجابري: سعت الهجانة السلطانية لإضافة الجديد في هذه المحطة من خلال أشواط الإنتاج التي تقام لأول مرة على مستوى سلطنة عُمان، وأن إضافة هذا النوع من الأشواط يهدف لدعم الإنتاج المحلي من النوق، وقد لاقت ولله الحمد إقبالاً كبيرًا من الملاك والمضمرين.