إسدال الستار على فعاليات مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي

بمشاركة واسعة محلية وخليجية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

أسدل الستار صباح أمس على فعاليات ومناشط مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي العاشر بميدان نيابة حمراء الدروع بعبري برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شئون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى والولاة وجمع غفير من محبي الرياضة التراثية. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من ملاك ومربي الهجن العربية الأصيلة وبحضور منقطع النظير من الفئات العمرية من مختلف محافظات سلطنة عمان وابناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وحفلت أجندته خلال الايام الماضية بإقامة العديد من الاشواط شملت مزاينة الابل للفطايم والحجايج واللقايا والثنايا والحول والزمول واشواط للسباق مخصصة للفطايم والحجايج وركض العرضة للفطايم والحجايج موزعة على المزاينة والسباق وركض العرضة واقامة اشارة للفطايم في ميدان سباق الهجن بحمراء الدروع على فترتين صباحية ومسائية تم تخصيصها لابناء سلطنة عمان كما ضم المهرجان في جوانبه اقامة مسابقة لاجود انواع التمور (مزاينة التمور) والتي تقام لاول مرة على مستوى المحافظات وهدفت الى تشجيع المهتمين باصناف التمور وجودتها وتجويد الانتاج و شملت المشاركة على عرض صنفين من تمور الخلاص والفرض بنظام مسابقتين الاولى على مستوى سلطنة عمان والاخرى مفتوحة للراغبين في المشاركة من ابناء مجلس التعاون الخليجي وشمل المحور الرئيسي للمهرجان على تخصيص العديد من اشواط التنافس بين المشاركين في المزاينة لمختلف اعمار الهجن و مسابقة دخول الولايات لميدان العرصة في ركض العرضة لجميع ابناء سلطنة عمان كما صاحب المهرجان طيلة ايامه اقامة فعاليات وامسيات فنية احياها كوكبة من الفنانين والشعراء والفرق الفنية الحماسية وفنون شعبية من مختلف الولايات اضافة الى فن البرعة الذي تشتهر به محافظة ظفار ومسابقات لليولة للصغار والكبار وقرية تراثية ضمت 72محلا حيث تنوعت بالمعروضات من المنتجات الاسرية والحرفية والتراثية والمشغولات الخاصة بزينة الابل وعرض منتجات واعمال المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم الفائزين باشواط المهرجان والمشاركين والداعمين لفعالياته.