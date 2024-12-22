هاني بلان رئيس لجنة الحكام: التحكيم الأوروبي حاضر فـي خليجي 26

أكد القطري هاني طالب بلان رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي على أن هناك معايير عديدة في اختيار حكام خليجي 26، وأهمها التركيز على حكام النخبة من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة ممكنة من الناحية التحكيمية.

وقال بلان في تصريحات صحفية: «بطولة كأس الخليج مهمة جدًّا بالنسبة للجميع وبالتالي الكل يسعى لإنجاحها من كافة النواحي والتحكيم له دور كبير في النجاح، فنجاح التحكيم من نجاح البطولة بكل تأكيد».

وأضاف قائلًا: «لجنة الحكام كانت حريصة كل الحرص عند اختيار الطواقم التحيكيمة للبطولة، وقمنا بدعوة حكام النخبة من آسيا وإفريقيا وأيضًا من أوروبا لأول مرة في بطولات كأس الخليج، وهذا وفقًا لاتفاقية تعاون بيننا وبين الاتحاد الإفريقي، فلدينا طاقمان من إفريقيا، طاقم من موريتانيا وآخر من الجزائر، بالإضافة إلى طاقم أوروبي من رومانيا وطاقم من تركيا و7 أطقم ممثلي دول المنطقة».

وتابع: «ركزنا على حكام النخبة وعلى الأداء والتصنيف للحكام الذين تم اختيارهم، وأغلب الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة مرشحين لإدارة مباريات كأس عالم 2026، وهذا بكل تأكيد إضافة للبطولة».

وواصل رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي حديثه قائلًا: «البطولة غالية علينا جميعًا ونريد لها النجاح والتميز من كافة النواحي، سواء تنظيميًّا أو فنيًّا وأيضًا تحكيميًّا، وكما قلت نجاح التحكيم من نجاح البطولة. واختتم قائلًا: «سيكون لدينا العديد من الأنشطة على مدار منافسات البطولة، مثل دورة صقل الحكام التي استمرت لأربعة أيام وشهدت محاضرات نظرية وعملية، حيث اشتملت المحاضرات النظرية على شرح مواد قانون اللعبة، والعديد من المفاهيم المهمة ذات الصلة والمواقف والحالات الخاصة بالتسلل والتمركز الصحيح والتحركات داخل أرضية الملعب، ولمسة اليد وإدارة اللاعبين والأخطاء التكتيكية، بالإضافة إلى التطبيقات العملية».