اليوم.. مباراتان فـي المربع الذهبي للنسخة الـ 54 لكأس جلالته للهوكي

لتحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية تُقام اليوم «الأحد» مباريات المربع الذهبي للنسخة الـ 54 من مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي، التي تستضيفها ملاعب هوكي عُمان بولاية العامرات حيث يلتقي نادي أهلي سداب أول المجموعة الأولى مع نادي صلالة ثاني المجموعة الثانية بينما يلتقي نادي العامرات أول المجموعة الثانية مع نادي النصر ثاني المجموعة الأولى وسيلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم الثلاثاء القادم لتحديد الفائز بالبطولة بينما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع. وجاء صعود نادي أهلي سداب بعد فوزه على نادي صحار بنتيجة 6-0، فيما تأهل نادي النصر بفوزه على نادي السلام بنتيجة 10-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبذلك تصدر أهلي سداب المجموعة الأولى، يليه نادي النصر في المركز الثاني، ثم نادي صحار ثالثًا، ونادي السلام رابعًا. وفي المجموعة الثانية، تصدر نادي العامرات مجموعته بعد فوزه على نادي السيب بنتيجة 3-1، وتأهل برفقته نادي صلالة الذي تعادل مع نادي ظفار بنتيجة 2-2، وجاء نادي السيب في المركز الثالث، ونادي ظفار في المركز الرابع. وكانت قرعة الأدوار النهائية قد أسفرت عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى حامل اللقب نادي صحار، إلى جانب أندية أهلي سداب والنصر والسلام، بينما شملت المجموعة الثانية أندية صلالة والسيب والعامرات وظفار.

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