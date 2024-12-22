ألبانيا تفرض حظرًا على “تيك توك” لمدة عام بعد مقتل مراهق

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:59 صباحاً - أعلنت ألبانيا، اليوم السبت، عن حظر تطبيق “تيك توك” لمقاطع الفيديو القصيرة لمدة عام، وذلك عقب مقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا الشهر الماضي، مما أثار قلقًا بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، صرح رئيس الوزراء إيدي راما بعد اجتماعه مع مجموعات من الآباء والمعلمين من مختلف أنحاء البلاد، أن هذا الحظر هو جزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة المدارس، وسيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

وأضاف راما: “سنقوم بإغلاق التطبيق تمامًا لمدة عام، ولن يكون هناك تيك توك في ألبانيا”.

وقد فرضت عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا، قيودًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال.

وفي خطوة تُعتبر من بين الأكثر صرامة في العالم تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت أستراليا في نوفمبر الماضي على حظر شامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.

واتهم راما وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك”، بتأجيج العنف بين الشباب داخل المدارس وخارجها.