انت الأن تتابع خبر وصفة تطويل الشعر 5 سم بجنون وصفة هندية لتطويل الشعر بفاعلية البصل مع البطاطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم سيتم تقديم وصفة رائعة لتطويل الشعر وانباته وتقوية جذوره وأيضاً لإزالة قشرة فروة الرأس والتي تسبب الحكة، وتعمل هذه الوصفة بالحفاظ على شباب شعرك حيث أنها تحميه من التقصف والضعف والشيب المبكر، وصفة واحدة تعمل على حل معظم مشاكل الشعر وهي تعتمد على مكونين فقط البصل والبطاطس موجودين بكل منزل، فالعسل هو المكون المفضل لوصفات الشعر، وهذه الوصفة نتائجها سريعة فسوف تلاحظين الفرق من أول أسبوع، واليكي الطريقة الصحيحة لتحضير الوصفة.

وصفة تطويل الشعرالهندية

تتكون الوصفة الهندية تطويل الشعر الهندية من العناصر التالية : حبة واحدة من البطاطس (حيث أن البطاطس تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تعمل علي تغذية بصيلات الشعر ونموه وتحفيز الدورة الدموية) – حبة واحدة من البصل

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير حبة البصل ثم يتم تنظيفها بالماء جيداً لإزالة الأتربة بعد ذلك قومي بإزالة القشرة الخارجية للبصل، ثم يتم تقسيم حبة البصل إلى نصفين وكل نصف منها سيتم بشره، بإستخدام المبشرة لنستخرج خلاصة ماء البصل ويوضع المبشور في وعاء، ومن جانب آخر يتم تحضير حبة البطاطس ثم تغسل جيداً ثم يتم تقشيرها، وأيضاً يتم بشرها بإستخدام المبشرة ويوضع المبشور في وعاء لتطويبل الشعر بفاعلية ، بعد ذلك يتم تصفية كلا من مبشور البصل للحصول على ماء البصل، مبشور البطاطس للحصول على ماء البطاطس، ويتم خلط ماء البصل مع ماء البطاطس في وعاء جيداً، ثم يتم وضع المزيج في برطمان زجاجي.

طريقة الاستخدام لتطويل الشعر