ولى عهد الكويت يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا على هامش الدورة الـ79 للجمعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:31 صباحاً - التقى ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.