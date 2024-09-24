انت الأن تتابع خبر هتفتح بشرتك درجتين.. كريم الخميرة لتفتيح البشرة بشكل كبير ونتيجته فعالة وقوية جداً"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء إلى طرق طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، ومع أن الأسواق تزخر بالعديد من الكريمات والمنتجات التجميلية المخصصة لهذا الغرض، إلا أن بعضها يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة. لهذا السبب، تلجأ العديد من النساء إلى استخدام الوصفات الطبيعية الآمنة، ومن بينها وصفة كريم الخميرة.

وصفة كريم الخميرة لتفتيح البشرة

تتميز الخميرة بفوائد عديدة للبشرة، فهي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وتساعد في إزالة البقع الداكنة والشوائب، كما تمنح البشرة النعومة والنضارة.

مكونات كريم الخميرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة

ملعقة كبيرة من الحليب السائل

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

طريقة التحضير

1. اخلطي الخميرة الجافة مع الحليب السائل في وعاء صغير.

2. أضيفي العسل الأبيض وزيت الزيتون ودقيق الشوفان إلى الخليط.

3. امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

4. ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

5. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

نصائح لاستخدام كريم الخميرة

يفضل استخدام كريم الخميرة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

جربي الكريم على منطقة صغيرة من البشرة أولا للتأكد من عدم وجود أي رد فعل تحسسي.

تجنبي استخدام الكريم على البشرة المتهيجة أو الملتهبة.

فوائد كريم الخميرة للبشرة

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

إزالة البقع الداكنة والشوائب.

ترطيب البشرة ومنحها النعومة والنضارة.

إزالة خلايا الجلد الميتة.

تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.