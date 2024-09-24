نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل جمالون مخالف بشبرامنت على مساحة ١٠٠٠م٢ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

واطلع المحافظ على نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم واسفرت عن إزالة جمالون مخالف على مساحة ١٠٠٠م٢ مقام على أراضي زراعية بقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس.

حيث تمت إزالته بالكامل ومصادرة بعض الإشغالات الخاصه به والتعامل مع بعض المناوشات التي تمت من قبل المخالفين أثناء الإزالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وكلف المحافظ رئيس مركز أبو النمرس بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء الغير متصالح عليها والتعديات على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها ومنع كافة أوجه التعدي مجددًا وعرض تقرير يومي بمجهودات الإزالات لتلك الحالات لتحقيق الانضباط الحفاظ علي الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

وأكد محافظ الجيزة علي مواجهة مخالفات البناء بكافة صورها بمنتهى الحزم وعدم التهاون مع محاسبة المقصرين في عملهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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