نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور لـ "دوت الخليج": الزمالك تفوق على الأهلي مؤخرًا.. وهذا الثلاثي مفاجأة "السوبر الإفريقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء العد التنازلي لليلة من الليالي التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في قارة إفريقيا لقاء الكبيرين الأهلي والزمالك وذلك عندما يستضيف ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية مباراة السوبر الإفريقي بين الفريقين في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل.



المارد الأحمر الذي يتزين قميصه بثمانية ألقاب يدخل رحلة دفاعه عن اللقب التاسع للسوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي محليا وأقرب منافسيه قاريا الفارس الأبيض الذي يحمل أربعة ألقاب من السوبر الإفريقي وخمسة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا كثاني فريق متوج بها خلف نادي القرن الإفريقي والذي يتزعم عرشها بعدد اثني عشر لقبا.

ولذلك حرص "دوت الخليج" على محاورة نجم النادي الزمالك الحائز على بطولة السوبر الإفريقي الذي توج بها على حساب الأهلي وتحديدًا فى جوهانسبرج بهدف نظيف “بندق الكرة المصري” خالد الغندور والذي فتح قلبه في حوار خاص جاء كالتالي:

بدأ خالد الغندور حديثه لـ "دوت الخليج"، عن عدم وجود أفضلية لفريق على الأخر في مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي في السعودية، مؤكدًا أن زمالك جوميز واجه أهلي كولر مرتين، تفوق فيهما تكتيكيًا، لكن الفوز ذهب لكل مدرب مرة.

وتابع لاعب الزمالك السابق، في البطولات من مباراة واحدة، لا يمكنك صاحب الأفضلية، الأهلي يمتلك أفضلية في البطولات المطولة، والزمالك تفوق مؤخرًا في البطولات من مباراة واحدة.

- ذكريات "بندق" بالتتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي:

وعن أبرز ذكرياته المواجهة الأولى عام 1994، باعتباره كان أحد نجوم المباراة، أكد الغندور أنها كانت المرة الأولى التي نواجه فيها الأهلي خارج مصر، كنا أبطال دوري الأبطال وهم أبطال كأس الكؤوس، قدمنا مباراة قوية ونجحنا في التفوق على الأهلي بهدف أيمن منصور.

تشكيل الزمالك المتوقع:

وعن توقعاته لتشكيل الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، شدد الغندور لاعب وقائد الزمالك السابق، على أن تشكيل الزمالك لن يخرج عن محمد صبحي - عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري.

واختتم الغندور تصريحاته لـ "دوت الخليج"، مؤكدًا أن الثلاثي كونراد ميشلاك وعمر فرج وناصر ماهر سيكونون أبرز بدلاء الزمالك على الدكة في السوبر الإفريقي أمام الأهلي.