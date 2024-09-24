نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مدربين قادوا الأهلي والزمالك لحصد كأس السوبر الأفريقي.. الجوهري قص الشريط ورقم استثنائي لـ "جوزيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب "المملكة آرينا" في السعودية.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، ومنافسه البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لحصد لقب بطولة السوبر الأفريقي وإضافتها لسجل بطولاتهما مع القطبين.

ونجح 7 مدربين في حصد لقب بطولة السوبر الأفريقي مع الأهلي والزمالك عبر تاريخ البطولة منهم 5 أجانب من (ألمانيا -البرتغال – البرازيل – فرنسا – جنوب إفريقيا) و3 مصريين.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 4 ألقاب، ويليه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأحمر السابق وحصد اللقب مرتين.

سجل المدربين المتوجين بكأس السوبر الأفريقي مع الأهلي والزمالك:

• 1994: محمود الجوهري (الزمالك)

• 1997: الألماني فيرنر أولك (الزمالك)

• 2002: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

• 2003: البرازيلي كارلوس كابرال (الزمالك)

• 2006: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

• 2007: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

• 2009: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

• 2013: حسام البدري (الأهلي)

• 2014: محمد يوسف (الأهلي)

• 2020: الفرنسي باتريس كارتيرون (الزمالك)

• مايو 2021: الجنوب أفريقي موسيماني (الأهلي)

• ديسمبر 2021: الجنوب أفريقي موسيماني (الأهلي)

