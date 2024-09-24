نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتريس موتسيبي يكشف أسرار السوبر الإفريقي.. وكيف يستفيد الكاف من شعبية الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، عن مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تجمع قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، وعن الشراكة بين كاف وموسم الرياض.

وقال باتريس موتسيبي في حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "الشراكة بين كاف وموسم الرياض رائعة وتجعلني أشعر بالفخر".

وتابع: "مباراة السوبر الإفريقي تجمع الأفضل في إفريقيا، وهما نادي الزمالك والنادي الأهلي ".

وأضاف: "الشراكة بين السعودية وكاف مميزة للغاية على مستوي كرة القدم ومليئة بالشغف".

وشدد: "الأهلي والزمالك لديهما جماهير كبيرة ودائما نسمع عن الحضور الجماهيري في مبارياتهم".

وأوضح: "تذاكر السوبر الإفريقي نفذت بعد ساعة واحدة وذلك يدل على جودة وشعبية الكرة المصرية".

وأردف: "هناك قرارات ستعلن في الوقت المناسب بعد الاتفاق مع المستشار تركي آل الشيخ".

واختتم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حديثه قائلًا: "الشراكة مع موسم الرياض ستكون مفيدة للكاف وللكرة الإفريقية ".