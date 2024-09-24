نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلق على قائمة الأهلي للسوبر الأفريقي: لا صحة لوجود حارسين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على ما تردد حول قائمة الفريق لمباراة السوبر، وقال شوبير: "تسربت قائمة الأهلي التي ستخوض المباراة، ولكنها كانت ناقصة.

وأضاف:" هناك من اعتقد أن الأهلي سيشارك بحارسين فقط، لكن هذا غير صحيح، حيث أنه من المعتاد أن يتواجد على الأقل ثلاثة حراس".

وأكمل: "ليس من الضروري أن يضم الأهلي 20 لاعبًا فقط، وهو العدد الرسمي المسموح به في قائمة المباراة. بإمكانه أن يضم 22 لاعبا، كما نرى أن نادي الزمالك أعلن قائمته التي تضم 25 لاعبا".

