نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام القادسية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره القادسية يوم الجمعة المقبل 27-9-2024 على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد القادسية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القادسية في الدوري السعودي

تذاع مباراة الأهلي ضد القادسية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق محمد حسين.

ترتيب فريقي الأهلي والقادسية في الدوري السعودي

يحتل أهلي جدة المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل فريق القادسية المركز السادس بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.