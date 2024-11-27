انت الأن تتابع خبر طريقة عمل كريم الجزر بالمنزل لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم الجزر ، من الكريمات الطبيعية التي يمكننا تحضيرها داخل المنزل بمكونات طبيعية، يعمل على امداد البشرة بمجموعة من الفوائد من أهمها تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط التعبيرية التي تظهر على البشرة، ومن أهم مميزات الكريم أنه خالي تماماً من أي مواد يمكن أن تضر البشرة أو تؤثر عليها، فمكوناته طبيعية 100% ومفيدة جداً للبشرة، وأيضا تظهر نتائجه القوية من أول أسبوع من الاستخدام وبالمداومة على استخدامه يزيل التجاعيد بشكل نهائياً ويعطي بشرة نقية وصافية مثل بشرة الأطفال، كما أنه يمتاز بأنه يعمل كمرطب جيد للبشرة الجافة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الجزر السحري سريع المفعول بخطوات بسيطة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل كريم الجزر

يحتوي الكريم على مكونات طبيعية وفعالة جداً لتحسين صحة الجلد والبشرة وهي كما يلي:ـ

2 حبة من الجزر.

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

مكونات عمل كريم الجزر السحري

طريقة التحضير

يمكننا تحضير كريم الجزر بالمنزل بخطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

نبدأ بغسل الجزر بطريقة جيدة ثم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة ونضعه داخل الخلاط الكهربائي مع كوب من الماء، ثم نخلط المكونات حتي يصبح الخليط ناعم جداً.

نبدأ بتصفية عصير الجزر باستخدام مصفاة، للحصول على الماء بدون شوائب.

يوضع عصير الجزر داخل إناء متوسط الحجم ثم يضاف إليه ملعقتين من النشا، ونقلب المكونات حتي يذوب النشا تماماً.

يرفع الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق مع التقليب المستمر، حتي يصبح قوام الخليط ثقيلاً.

نرفعه من على النار ثم نضيف إليه مقدار ملعقة كبيرة من زبدة الشيا وملعقة من زيت اللوز، ونقلب المكونات حتي تذوب زبدة الشيا تماماً وتتجانس جميع المكونات.

يسكب الخليط في زجاجة فارغة ونظيفة ويغلق، ويحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

طريقة تطبيق الكريم على البشرة

يتم تطبيق الكريم علي البشرة بخطوات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

يتم غسل الوجه جيداً باستخدام صابون طبيعي.

يوضع الكريم علي البشرة قبل النوم، وذلك بتدليك البشرة به بحركات دائرية حتي يمتص الجلد الكريم تماماً.

يترك الكريم على البشرة حتي الصباح ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، يفضل استخدام الكريم يومياً للحصول علي نتائج فعالة من أول أسبوع من الاستخدام.

فوائد الجزر للبشرة

يحتوي الجزر على الكثير من الفوائد التي تمد البشرة بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومن أهم فوائده ما يلي:ـ