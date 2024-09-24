باحث لإكسترا نيوز: إسرائيل أفشلت كل محاولات وقف الحرب على غزة عدة مرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - قال محمد منصور الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المفتاح الأساسى لما فيه الآن هو العمليات الإسرائيلية فى قطاع غزة، وما حدث فى القطاع على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف محمد منصور، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن قواعد الاشتباك ما بين حزب الله وإسرائيل والتى تمت خلال اليومين الماضيين جاءت بعد تصريحات ونوايا واضحة من إسرائيل بأن الهدف الأساسى لها تحقيق نتيجة ترضيهم فى قطاع غزة، ثم نقل التصعيد للمنطقة على الحدود اللبنانية.

ولفت محمد منصور إلى أن إسرائيل نقلت العمليات العسكرية والاهتمام الدولى إلى منطقة فى الحدود مع لبنان، مؤكدا أن المحاولات المصرية والدولية من أجل وقف الحرب على غزة والوصول لنتيجة سلمية باءت بالفشل وأفشلتها إسرائيل عدة مرات.