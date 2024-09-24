بعد 55 ثانية فقط .. فاسكيز يمنح التقدم لـ ريال مدريد ضد ألافيس 1-0.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره ديبورتيفو ألافيس مبكرا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025. وجاء الهدف عبر القائد لوكاس فاسكيز بعد 55 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

لوكاس فاسكيز يمنح التقدم مبكراً لريال مدريد#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد #ألافيس pic.twitter.com/kaCxvOQxcH

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا - الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ميليتاو، ميندي - الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام - الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات في الليجا بعد بداية سيئة، ليستمر في مطاردة المتصدر برشلونة، ولا يرغب في إيقافه من ديبورتيفو ألافيس، خاصة بعد حالة التجانس بين لاعبيه في المباراة السابقة أمام إسبانيول.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل انطلاقة جيدة من الفريق الباسكي والذي يحتل المركز السادس ولم يخسر سوى مرتين فقط.

وتتزايد الشكوك حول مشاركة الثنائي جود بيلينجهام وداني كارفاخال في مواجهةألافيس، حيث يعاني لاعب الوسط الإنجليزي من إصابة في الكتف، بينما تعرض الظهير الأيمن لضربة قوية خلال المباراة الماضية.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 18 نقطة والذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، في حين يقبع ألافيس في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

وأصبح ريال مدريد قريباً للغاية من تحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة لاهزيمة في تاريخ الدوري الإسباني والذي يملكها غريمه التقليدي برشلونة، بعد أن خاض 38 مباراة متتالية بالليجا دون خسارة حتى الآن، وذلك عقب تخطي إسبانيول السبت الماضي.

وعادل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ثاني أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في البطولة الإسبانية والمسجل باسم نادي ريال سوسيداد، وأصبح على بُعد خمس مباريات من أجل معادلة الرقم القياسي التاريخي لأطول سلسلة لاهزيمة في الدوري الإسباني عبر التاريخ والذي يملكها غريمه التقليدي برشلونة.

وكانت آخر هزيمة تلقاها النادي "الملكي" في الدوري الإسباني في المرحلة السادسة من الموسم الماضي، عندما خسر أمام أتلتيكو مدريد في متروبوليتانو، ومنذ هذه الهزيمة في المباراة التي أقيمت في 24 سبتمبر 2023، حقق ريال مدريد 28 فوزاً و10 تعادلات في الليجا ليواصل سلسلته المميزة ويعادل سجل ريال سوسيداد الذي خاض 38 مباراة متتالية في الدوري دون خسارة بين عامي 1979 و1980.