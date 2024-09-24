انت الأن تتابع خبر "البنات مش هتبطل تشتري ترمس".. تقدري تستخدمي الترمس لتبييض الوجه وازالة النمش والبقع الداكنة والكلف.. جربيه وادعيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تؤثر العوامل الطبيعية في البيئة المحيطة بشكل مباشر على الإنسان حيث يعاني سكان البيئة الحارة من اسمرار لون البشرة بينما يعاني سكان البيئة الباردة من النمش والكلف أما سكان البيئة المعتدلة فيواجهون مشاكل مشابهة لسكان البيئات الحارة والباردة لذلك يعد التخلص من النمش والبقع الداكنة والكلف واسمرار الوجه من أهم التحديات التي تم إيجاد حلول لها باستخدام المواد الطبيعية.

ماسك الترمس وجل الألوفيرا

مكونات الوصفة:

خمس ملاعق من الترمس المطحون

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ثلاث ملاعق من الزبادي

ملعقة من الفازلين الأبيض النقي

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا

طريقة التحضير:

في طبق جاف ونظيف نضع خمس ملاعق من الترمس المطحون ونضيف إليها ملعقة من العسل الأبيض وثلاث ملاعق من الزبادي وملعقة من الفازلين الأبيض.

نمزج المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متماسك يسهل توزيعه على البشرة.

نستخدم فرشاة نظيفة لتوزيع الماسك على الوجه ونتركه لمدة ساعةنقوم بتدليك وفرك الوجه بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

نوزع طبقة خفيفة من جل الألوفيرا على الوجه بالكامل.

فوائد المكونات:

الترمس يعمل على تفتيح درجة لون الجلد وقد أثبتت الأبحاث العربية فوائده العديدة للبشرة.

العسل الأبيض يحتوي على عناصر تغذي البشرة وتساعد على إنتاج الكولاجين مما يساهم في معالجة مشاكل البشرة

الزبادي يرطب البشرة لفترة طويلة مما يساعد على النمو السليم لجلد الوجه ويعالج البقع الداكنة الناتجة عن التعرض الطويل لأشعة الشمس دون عناية.

للحصول على أفضل النتائج يجب استخدام الماسك ثلاث مرات أسبوعياً مع اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة حيث يحتاج التخلص من مشاكل البشرة إلى الصبر والاستمرار

فوائد الترمس للبشرة: