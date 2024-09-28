انعقاد الدورة الحادية عشر للمشاورات السياسية بين مصر واوزبكستان في طشقند

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - عقدت الدورة الحادية عشر للمشاورات السياسية بين مصر واوزبكستان في مدينة طشقند، وترأس الوفد المصري السفير/ أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وتضمن الوفد المصري السيدة السفيرة أميرة فهمي، وترأس الوفد الأوزبكي السيد/ ألويف باخرومجان، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان.

تطرقت المشاورات إلى العلاقات السياسية بين البلدين، والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية، والذي تم ترجمته في الزيارات المتعاقبة لمسئولين رفيعي المستوي من الجانبين. وأكد النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان على حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع مصر في كافة المجالات، ولاسيما وأن أوزبكستان تعتبر مصر دولة صديقة ومحورية في المنطقة.

وذكر السفير شاهين أن مصر تعمل على الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية، وهو ما تم ترجمته في لقاء وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزيارة الهامة لرئيس مجلس الشيوخ المصري لأوزبكستان، وزيارة وفدين من رجال الأعمال لأوزبكستان خلال 3 أشهر لبحث الفرص الاستثمارية، والترتيبات الحالية لتنظيم زيارة السيد وزير الخارجية المصري لأوزبكستان، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في ديسمبر 2024.

وقد تناول الجانبان مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، باعتباره حجر الأساس في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الدواء والمنسوجات، والصناعات الجلدية، والغذائية، والتعدين. كما تناولت الاجتماعات اهتمام الجانبين بتطوير التعاون الثقافي والتعليمي والسياحي خلال الفترة القادمة.

كما عقد السفير شاهين عدد من المقابلات الأخرى مع كل من رئيس غرفة التجارة الأوزبكية وممثل وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة ونائب وزير النقل لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والسياحي والاقتصادي بين الجانبين.