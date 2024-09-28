نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وزير التعليم العالي يُشيد بمشروعات طلاب جامعة حلوان ويفتتح العام الدراسي بجولة تفقدية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار بدء العام الدراسي الجديد، قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية شملت عدة منشآت داخل جامعة حلوان، وذلك يوم السبت، بحضور الدكتور سيد قنديل، رئيس الجامعة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى لفيف من عمداء الكليات وصحفيي قطاع التعليم العالي.

بدأت الجولة برفع علم اليوم الدراسي وعزف النشيد الوطني، في حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما أضفى أجواء احتفالية على بداية العام الأكاديمي الجديد. وأكد الوزير خلال هذا الافتتاح على أهمية تعزيز روح الانتماء الوطني بين الطلاب، مشددًا على دور الجامعات في تطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية.

خلال الجولة، قام الوزير بزيارة كلية الحاسبات والمعلومات، حيث كان في استقباله الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة. استعرض الوزير عددًا من المشروعات الطلابية المتميزة، التي تعكس مستوى الابتكار والتفكير الإبداعي لدى طلاب الجامعة. وقد نالت هذه المشروعات استحسان الوزير الذي أعرب عن إعجابه بما شاهده، مؤكدًا على أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تطوير التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.

واستمرت الجولة لتشمل زيارة مجمع الفنون والثقافة، وهو أحد أهم المعالم الثقافية داخل الجامعة، حيث يضم قاعات ومعارض فنية تهدف إلى دمج التعليم الأكاديمي بالفنون والثقافة. وقد أشاد الوزير بالدور الذي يلعبه هذا المجمع في تعزيز الثقافة والإبداع بين الطلاب، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين مختلف التخصصات لتقديم تعليم شامل ومتنوع.

كما تضمنت الجولة زيارة نادي جامعة حلوان، وهو مكان يجمع بين الأنشطة الطلابية والاجتماعية والرياضية. أبدى الدكتور أيمن عاشور إعجابه بالمنشآت الرياضية والأنشطة المتنوعة التي تقدمها الجامعة، معبرًا عن فخره بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جامعة حلوان في تقديم بيئة تعليمية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطالب.

في ختام الجولة، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قِبل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في تحسين مستوى التعليم وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن جامعة حلوان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في التميز الأكاديمي والبحث العلمي.