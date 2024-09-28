نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موجة حارة تجتاح مصر اليوم.. و"الأرصاد" تكشف عن الموعد المتوقع لانكسارها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 وحتى الخميس المقبل 3 أكتوبر 2024، وأعلنت الهيئة استمرار درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال هذه الفترة، مما يوفر أجواءً أكثر اعتدالًا على أغلب أنحاء البلاد.

طقس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

ووفقًا لتصريحات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يبقى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة، مما يخفف من حدة الحرارة المرتفعة نهارًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة مئوية، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

العظمى 33 درجة مئوية، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا. السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة مئوية، مع توقعات بأجواء لطيفة نسبيًا نهارًا ومعتدلة في الليل.

العظمى 30 درجة مئوية، مع توقعات بأجواء لطيفة نسبيًا نهارًا ومعتدلة في الليل. جنوب سيناء: العظمى 35 درجة مئوية، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة خلال الليل.

العظمى 35 درجة مئوية، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة خلال الليل. شمال الصعيد: العظمى 35 درجة مئوية، طقس حار في ساعات النهار ومعتدل في الليل.

العظمى 35 درجة مئوية، طقس حار في ساعات النهار ومعتدل في الليل. جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة في الليل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض خلال الأيام المقبلة وحتى يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، حيث من المتوقع أن يستمر الطقس الحار نهارًا على شمال البلاد، مع احتمالية أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما ستشهد المناطق الشمالية والسواحل تحسنًا نسبيًا في درجات الحرارة مع أجواء أكثر اعتدالًا ليلًا.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ينصح خبراء الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وارتداء ملابس قطنية خفيفة، مع أهمية شرب السوائل بكثرة للوقاية من الجفاف، خاصة في المناطق التي ما زالت تشهد درجات حرارة مرتفعة.