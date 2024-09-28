نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبك يا زمالك.. مي كساب تهنئ فريقها بعد فوزه بالسوبر الأفريقي على أنغام أوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أحتفلت الفنانة مي كساب بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على استاد المملكة أرينا في الرياض.

ونشر مي كساب من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بأنغام إحدى أغاني أوكا وبجانبها كوب عليه علم الزمالك معلقة: "بحبك يا زمالك، الزمالك بطل السوبر ".

آخر الأعمال الدرامية للفنانة مي كساب



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة مي كساب هو مسلسل "العتاولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقدمت الفنانة مي كساب من خلاله شخصية "عائشة"، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه حول أخان شقيقان يعملان في النصب والجريمة ومن ثم تعرضهم عمليات النصب للعديد من المشاكل والعقبات، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل العتاولة



شارك في بطولة مسلسل العتاولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، مؤمن نور، مريم الجندي، هدى الأتربي، أحمد كشك، زينب العبد، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.