نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الدفعات المالية للدورة 34 من الضمان المطور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - برقم الاستفسارات المجاني الموحد
السعودية
السبت 28/سبتمبر/2024 - 07:01 ص 9/28/2024 7:01:24 AM
أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. يعتمد البرنامج على توفير دعم مادي وعيني بتمويل من أموال الصدقات والتبرعات، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
الدفعات المالية للضمان المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفر الدفعات المالية للضمان المطور للدورة 34. يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة الدفعات عبر الرابط المخصص لذلك، كما تم إرسال رسائل نصية للمستفيدين تفيد بنزول الدفعات في حساباتهم.
آخر تحديثات الضمان الاجتماعي المطور
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 34 تم الإعلان عنها في 26 سبتمبر 2024، ويُمكن الاستعلام عن الأهلية عبر الاتصال على الرقم الموحد 1911 أو من خلال الرابط المتاح. كما أكدت الوزارة أن الدفعات المالية سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، ابتداءً من بنك الراجحي في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يستمر الإيداع حتى نهاية دوام البنوك في الساعة الرابعة عصرًا.
خطوات تقديم اعتراض على أهلية الضمان المطور
يمكن للمستفيدين الذين يرغبون في تقديم اعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة النفاذ الوطني.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار خدمة "الضمان الاجتماعي المطور" من قائمة الخدمات.
- الانتقال إلى صفحة تقديم التظلم.
- استكمال البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة.
- الضغط على "إرسال" لتقديم طلب التظلم.