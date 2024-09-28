نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليد خطوات تقديم الوظائف المتاحة في وزارة الشؤون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، موضحة مجموعة من الشروط المطلوبة للتقديم. كما أرسلت الوزارة رسائل نصية للمتقدمين على وظيفة المراقبين من الجنسين، تتضمن مواعيد المقابلات الشخصية في منطقة الرياض، مع الإشارة إلى أن باقي المناطق سيتم تحديد مواعيدها تدريجيًا. الجدير بالذكر أن التقديم على وظائف إمام مسجد ومؤذن لا يزال مفتوحًا، ويستهدف الرجال من حملة الشهادة الثانوية فما فوق. فيما يلي نستعرض الشروط ورابط التقديم.

الوظائف المتاحة في وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت الوزارة عن استمرار التقديم لوظائف إمام مسجد ومؤذن، مع إرسال رسائل نصية محددة للمتقدمين لمنطقة الرياض لبدء المقابلات الأسبوع المقبل. وسيتم الإعلان عن المواعيد لباقي المناطق في وقت لاحق. الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة فأعلى.

رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

للتقديم على وظيفة إمام مسجد أو مؤذن، يجب زيارة منصة التوظيف التابعة للوزارة واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التوظيف. اختيار الوظيفة المطلوبة. الاطلاع على الشروط. النقر على "تقديم" باستخدام حساب النفاذ الوطني. إكمال البيانات المطلوبة.

شروط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

لتقديم طلب التوظيف، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

العمر لا يقل عن 18 عامًا.

الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو معادلة من وزارة التعليم.

حسن السير والسلوك، وعدم صدور حكم شرعي أو قصاص بحقه.

عدم الفصل من الخدمة أو التقاعد من القطاعين العام أو الخاص.

اجتياز المقابلة الشخصية.

تؤكد الوزارة أن القبول المبدئي لا يعني التوظيف النهائي، بل يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.