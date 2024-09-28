الفوز الحلال أهو.. مدحت صالح يهنئ الزمالك على فوزه على النادي الأهلي

القاهرة - محمد ابراهيم -



نجح نادي الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل 3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.



حيث احتفل مدحت صالح بفوز نادي الزمالك وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري حيث نشر صورة لنادي الزمالك معلقًا: "الفوز الحلال أهو.. الف مبروك للزمالك.. أبطال السوبر".

الفنان مدحت صالح يهنئ نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي



آخر أعمال الفنان مدحت صالح

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب مدحت صالح، هي أغنية "شهم ابن شهم"، الذي تعاون من خلالها مع الشاعر خالد تاج الدين، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

و تعد أغنية "شهم ابن شهم"، والتي تقدم على طريقة الدويتو مع النجم مدحت صالح والشاعر خالد تاج الدين،وهي من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وإخراج أيمن نور.



كلمات أغنية "شهم ابن شهم"



شهم ابن شهم



ياللي مالكوش في الشهامة سهم



بطولاتكوا احلام ووهم



صفر كبير تمامكم كلام



أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش



قادر بس مفترتش



أنتوا اتفه من الانتقام



أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت



في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال